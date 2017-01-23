Определились все участницы ¼ финала Открытого чемпионата Австралии
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде.
Последняя участница определялась в матче пятой ракетки турнира чешки Каролины Плишковой и обладательницы 22-го номера посева Дарьи Гавриловой из Австралии. Плишкова обыграла Гаврилову в двух сетах и вышла на хорватку Мирьяну
Остальные пары четвертьфинала выглядят следующим образом:
Коко Вандевеге (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7),
Винус Уильямс (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24),
Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Серена Уильямс (США, 2).
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