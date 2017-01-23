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23 января 2017, 14:35 | Теннис | Р-Спорт

Определились все участницы ¼ финала Открытого чемпионата Австралии

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Стали известны все четвертьфинальные пары Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде.

Последняя участница определялась в матче пятой ракетки турнира чешки Каролины Плишковой и обладательницы 22-го номера посева Дарьи Гавриловой из Австралии. Плишкова обыграла Гаврилову в двух сетах и вышла на хорватку Мирьяну Лучич-Барони.

Остальные пары четвертьфинала выглядят следующим образом:

Коко Вандевеге (США) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 7),

Винус Уильямс (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 24),

Йоханна Конта (Великобритания, 9) — Серена Уильямс (США, 2).
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