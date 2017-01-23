Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Гаврилову
Чешка Каролина Плишкова (5) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв хозяйку кортов Дарью Гаврилову (22) со счётом 6:3, 6:3.
24-летняя уроженка Лоуни 12 раз подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету Дарьи 4 эйса, 14 виннера и 23 неточности.
За выход в полуфинал Плишкова поспорит с хорваткой Мирьяной
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