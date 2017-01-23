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https://sport.mail.ru/news/tennis/28519042/
23 января 2017, 14:34 | Теннис | Чемпионат.com

Каролина Плишкова вышла в четвертьфинал Australian Open, обыграв Гаврилову

Чешка Каролина Плишкова (5) вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв хозяйку кортов Дарью Гаврилову (22) со счётом 6:3, 6:3.

24-летняя уроженка Лоуни 12 раз подала навылет, активно выиграла 27 очков и совершила 30 невынужденных ошибок. На счету Дарьи 4 эйса, 14 виннера и 23 неточности.

За выход в полуфинал Плишкова поспорит с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони.
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