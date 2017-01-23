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https://sport.mail.ru/news/tennis/28518558/
23 января 2017, 14:00 | Теннис | Чемпионат.com

Димитров в четырёх сетах победил Истомина и вышел в ¼ финала Australian Open

Болгарин Григор Димитров (15) вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, обыграв представителя Узбекистана Дениса Истомина (WC) со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:2, 6:1.

25-летний уроженец Хасково 7 раз подал навылет, активно выиграл 37 очков и совершил 27 невынужденных ошибок. На счету Дениса 14 эйсов, 27 виннеров и 38 неточностей.

За выход в полуфинал Димитров поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).
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