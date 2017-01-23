Григор Димитров сломил сопротивление Дениса Истомина на «мэйджоре» в Мельбурне
15-я ракетка мира, болгарин Григор Димитров, переиграл представителя Узбекистана Дениса Истомина, занимающего 117-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 7/6 (2), 6/2, 6/1 в четвёртом круге Открытого первенства Австралии.
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Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время 25-летний Димитров сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре
В ¼ финала Australian Open Димитров скрестит ракетки с бельгийцем Давидом Гоффином.
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