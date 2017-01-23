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https://sport.mail.ru/news/tennis/28518299/
23 января 2017, 12:09 | Теннис | GoTennis.ru

Григор Димитров сломил сопротивление Дениса Истомина на «мэйджоре» в Мельбурне

15-я ракетка мира, болгарин Григор Димитров, переиграл представителя Узбекистана Дениса Истомина, занимающего 117-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 2/6, 7/6 (2), 6/2, 6/1 в четвёртом круге Открытого первенства Австралии.

15-я ракетка мира болгарин <span class=error>Григор</span> <span class=error>Димитров</span> переиграл представителя Узбекистана Дениса <span class=error>Истомина</span> занимающего 117-ю строчку рейтинга ATP со счётом 2/6 7/6 (2) 6/2 6/1 в четвёртом круге Открытого первенства Австралии. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время 25-летний Димитров сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 30-летний Истомин 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В ¼ финала Australian Open Димитров скрестит ракетки с бельгийцем Давидом Гоффином.
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