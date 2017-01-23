Григор Димитров сломил сопротивление Дениса Истомина на «мэйджоре» в Мельбурне

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Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время 25-летний Димитров сделал семь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 30-летний Истомин 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.

В ¼ финала Australian Open Димитров скрестит ракетки с бельгийцем Давидом Гоффином.