Мельбурн. Елена Рыбакина стала участницей 1/8 финала соревнований среди юниоров

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Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 17-летняя Рыбакина сделала десять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 14-летняя Хиндова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В 1/8 финала Australian Open среди юниоров Рыбакина померится силами с американкой Тэйлор Джонсон.