Мельбурн. Елена Рыбакина стала участницей 1/8 финала соревнований среди юниоров
616-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, одолела чешку Денизу Хиндову со счётом 6/2, 7/5 и вышла в 1/8 финала юниорского «мэйджора» в Мельбурне.
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Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 17-летняя Рыбакина сделала десять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять
В 1/8 финала Australian Open среди юниоров Рыбакина померится силами с американкой Тэйлор Джонсон.
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