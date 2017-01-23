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https://sport.mail.ru/news/tennis/28516706/
23 января 2017, 10:15 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Елена Рыбакина стала участницей 1/8 финала соревнований среди юниоров

616-я ракетка мира, россиянка Елена Рыбакина, одолела чешку Денизу Хиндову со счётом 6/2, 7/5 и вышла в 1/8 финала юниорского «мэйджора» в Мельбурне.

616-я ракетка мира россиянка Елена <span class=error>Рыбакина</span> одолела чешку <span class=error>Денизу</span> <span class=error>Хиндову</span> со счётом 6/2 7/5 и вышла в 1/8 финала <span class=error>юниорского</span> мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время 17-летняя Рыбакина сделала десять эйсов, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 14-летняя Хиндова трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В 1/8 финала Australian Open среди юниоров Рыбакина померится силами с американкой Тэйлор Джонсон.
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