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https://sport.mail.ru/news/tennis/28516155/
23 января 2017, 9:40 | Теннис | GoTennis.ru

Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Вторая ракетка мира, американка Серена Уильямс, обыграла чешку Барбору Стрыкову, занимающую 16-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/4 и стала участницей четвертьфинала «мэйджора» в Мельбурне.

Вторая ракетка мира американка <span class=error>Серена</span> <span class=error>Уильямс</span> обыграла чешку <span class=error>Барбору</span> <span class=error>Стрыкову</span> занимающую 16-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/5 6/4 и стала участницей четвертьфинала мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 45 минут. За это время 35-летняя Уильямс сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 30-летняя Стрыкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу американки.

В четвертьфинале Australian Open Уильямс сыграет с британкой Йоханной Контой.
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