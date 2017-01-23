Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Вторая ракетка мира, американка Серена Уильямс, обыграла чешку Барбору Стрыкову, занимающую 16-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/5, 6/4 и стала участницей четвертьфинала «мэйджора» в Мельбурне.
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Встреча длилась 1 час 45 минут. За это время 35-летняя Уильямс сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть
В четвертьфинале Australian Open Уильямс сыграет с британкой Йоханной Контой.
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