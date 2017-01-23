Серена Уильямс вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

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Встреча длилась 1 час 45 минут. За это время 35-летняя Уильямс сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов, а 30-летняя Стрыкова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу американки.

В четвертьфинале Australian Open Уильямс сыграет с британкой Йоханной Контой.