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https://sport.mail.ru/news/tennis/28516154/
23 января 2017, 9:39 | Теннис | GoTennis.ru

Павлюченкова и Бабош завершили выступление на парном «мэйджоре» в Мельбурне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош не смогли преодолеть барьер 1/8 финала парного Открытого чемпионата Австралии, проиграв американке Бетани Маттек-Сэндс и чешке Люси Шафаржовой, — 3/6, 4/6.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и венгерка <span class=error>Тимеа</span> <span class=error>Бабош</span> не смогли преодолеть барьер 1/8 финала парного Открытого чемпионата Австралии проиграв американке <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> и чешке <span class=error>Люси</span> <span class=error>Шафаржовой</span> — 3/6 4/6. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 13 минут. Павлюченкова и Бабош дважды брали подачу оппоненток, совершили один эйс и три двойные ошибки. Бетани и Люси сделали четыре брейка и три эйса, шесть раз ошибившись при подаче.

В четвертьфинале Australian Open в парном разряде Маттек-Сэндс и Шафаржова сыграют с американкой Ракель Атаво и китаянкой Сю И-Фань.
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