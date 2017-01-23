Павлюченкова и Бабош завершили выступление на парном «мэйджоре» в Мельбурне
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимеа Бабош не смогли преодолеть барьер 1/8 финала парного Открытого чемпионата Австралии, проиграв американке Бетани
Маттек-Сэндс и чешке Люси Шафаржовой, — 3/6, 4/6.
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Встреча продлилась 1 час 13 минут. Павлюченкова и Бабош дважды брали подачу оппоненток, совершили один эйс и три двойные ошибки. Бетани и Люси сделали четыре брейка и три эйса, шесть раз ошибившись при подаче.
В четвертьфинале Australian Open в парном разряде
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