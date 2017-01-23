Бельгиец Гоффен вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Бельгиец Давид Гоффен вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Гоффен, получивший 11-й номер посева, в 1/8 финала обыграл 8-ю ракетку турнира австрийца Доминика Тима — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2, 6:2. Соперники провели на корте 2 час 43 минуты.
Гоффен в четвертьфинале сыграет с победителем в паре Григор Димитров (Болгария, 15) — Денис Истомин (Узбекистан).
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