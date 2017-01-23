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23 января 2017, 8:00 | Теннис | Р-Спорт

Макарова проиграла Конте в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 23 янв — Р-Спорт. Россиянка Екатерина Макарова не сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

<em>МОСКВА 23 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Россиянка Екатерина <span class=error>Макарова</span> не сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Увеличить
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Макарова, получившая 30-й номер посева, в 1/8 финала уступила девятой ракетке турнира британке Йоханне Конте — 1:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 8 минут.

Британка в следующем раунде сыграет со второй ракеткой мира американкой Сереной Уильямс, которая в своем матче 4-го круга обыграла 16-ю сеяную чешку Барбору Стрыцову — 7:5, 6:4.
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