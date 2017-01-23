Макарова проиграла Конте в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 23 янв —
Р-Спорт. Россиянка Екатерина Макарова не сумела пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
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Макарова, получившая 30-й номер посева, в 1/8 финала уступила девятой ракетке турнира британке Йоханне Конте — 1:6, 4:6. Соперницы провели на корте 1 час 8 минут.
Британка в следующем раунде сыграет со второй ракеткой мира американкой Сереной Уильямс, которая в своем матче 4-го круга обыграла 16-ю сеяную чешку Барбору Стрыцову — 7:5, 6:4.
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