Вавринка исправил болельщика и сорвал аплодисменты во время матча Australian Open
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, занимающий четвертое место в рейтинге Ассоциации
теннисистов-профессионалов (АТР), исправил болельщика во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Забавный случай произошел во время игры с итальянцем Андреасом Сеппи. Один из болельщиков перед подачей Вавринки выкрикнул: «Вперед, Роджер!», на что швейцарец отреагировал: «Он не здесь, он на арене Рода Лэйвера!», чем вызвал смех на трибунах.
Вавринка обыграл Сеппи со счетом 7:6, 7:6, 7:6, в параллельном матче Федерер (17) оказался сильнее пятой ракетки мира японца Кеи Нишикори — 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.
В четвертьфинале Вавринка сыграет с французом
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