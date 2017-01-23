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https://sport.mail.ru/news/tennis/28515112/
23 января 2017, 8:42 | Теннис | Vesti.kz

Вавринка исправил болельщика и сорвал аплодисменты во время матча Australian Open

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, занимающий четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), исправил болельщика во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Забавный случай произошел во время игры с итальянцем Андреасом Сеппи. Один из болельщиков перед подачей Вавринки выкрикнул: «Вперед, Роджер!», на что швейцарец отреагировал: «Он не здесь, он на арене Рода Лэйвера!», чем вызвал смех на трибунах.

Вавринка обыграл Сеппи со счетом 7:6, 7:6, 7:6, в параллельном матче Федерер (17) оказался сильнее пятой ракетки мира японца Кеи Нишикори — 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.

В четвертьфинале Вавринка сыграет с французом Жо-Вилфридом Цонга, а Федерер — с немцем Мишей Зверевым.
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