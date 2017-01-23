Вавринка исправил болельщика и сорвал аплодисменты во время матча Australian Open

Забавный случай произошел во время игры с итальянцем Андреасом Сеппи. Один из болельщиков перед подачей Вавринки выкрикнул: «Вперед, Роджер!», на что швейцарец отреагировал: «Он не здесь, он на арене Рода Лэйвера!», чем вызвал смех на трибунах.

Вавринка обыграл Сеппи со счетом 7:6, 7:6, 7:6, в параллельном матче Федерер (17) оказался сильнее пятой ракетки мира японца Кеи Нишикори — 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.