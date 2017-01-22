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https://sport.mail.ru/news/tennis/28513761/
22 января 2017, 23:37 | Теннис | Чемпионат.com

Итальянская юниорка дисквалифицирована с Australian Open за попадание в боллбоя

Итальянка Мария Виттория Вивиани, выступавшая на юниорском Australian Open, была дисквалифицирована после проигрыша первого сета китаянке Цзинь Ю Ван со счётом 2:6.

Раздосадованная поражением Вивиани с силой ударила ракеткой по мячу. Он отскочил от корта и попал в одного из боллбоев. Мария Виттория сразу извинилась и отправилась на переход, но арбитр объявил, что она дисквалифицирована. Дисквалификация распространилась не только на одиночный, но и на парный разряд.
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