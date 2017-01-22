Итальянская юниорка дисквалифицирована с Australian Open за попадание в боллбоя

Раздосадованная поражением Вивиани с силой ударила ракеткой по мячу. Он отскочил от корта и попал в одного из боллбоев. Мария Виттория сразу извинилась и отправилась на переход, но арбитр объявил, что она дисквалифицирована. Дисквалификация распространилась не только на одиночный, но и на парный разряд.