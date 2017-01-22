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https://sport.mail.ru/news/tennis/28513364/
22 января 2017, 21:39 | Теннис | Lenta.Ru

Джокович решил сыграть за Сербию против России на Кубке Дэвиса

Сербский теннисист Новак Джокович, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), решил сыграть за национальную команду против сборной России в Кубке Дэвиса. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает Associated Press.

Сербский теннисист Новак Джокович занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) решил сыграть за национальную команду против сборной России в Кубке Дэвиса. Матч 1/8 финала пройдет с 3 по 5 февраля в сербском Нише. В декабре сообщалось что Джокович не сыграет против России. Увеличить
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«Я всегда рад участвовать в Кубке Дэвиса. Это особенное чувство, когда мы собираемся вместе и играем за сборную Сербии», — сказал Джокович.

27 декабря сообщалось, что 29-летний сербский теннисист не сыграет против России.

Матч 1/8 финала Кубка Дэвиса Сербия — Россия пройдет с 3 по 5 февраля в сербском Нише.

Джокович — 12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема». На проходящем с 16 до 29 января Australian Open серб во втором раунде уступил уроженцу Оренбурга Денису Истомину, выступающему под флагом Узбекистана.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Он проводится ежегодно с 1900-го, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).
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