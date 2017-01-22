«Кербер вынесли с корта». Колонка Анны Чакветадзе
Эксперт «Советского спорта» Анна Чакветадзе — о вылете первых ракеток мира с Australian Open и предстоящем матче Анастасии Павлюченковой.
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О ВЫЛЕТЕ МАРРЭЯ
Миша Зверев, конечно, преподнес сенсацию. Не просто выбил первую ракетку мира. Но сделал это уверенно, легко! Похоронил все попытки Энди
Конечно, Маррэй сам по себе за просто так никому не проиграет. Он не показал свой лучший теннис, но и не провалился. Выглядел средне, но даже в этом случае его еще надо победить! Шанс выпадает многим, но редко кто им может воспользоваться. Вот Зверев — смог. Миша, наверное, выдал лучший матч в карьере. У него все получалось — мяч летел строго в корт, каждый удар попадал точно в цель. С этим пришли кураж, уверенность и понимание, что все делаешь верно. А постоянные выходы к сетке — в итоге их набралось больше сотни — поставили Маррэя в тупик. И в решающий момент Зверев не дрогнул. Не испугался, что может выиграть. А додавил соперника.
И ПОРАЖЕНИИ КЕРБЕР
Вылета еще одной первой ракетки мира долго ждать не пришлось — Вандевеге выбила Кербер. Не просто выбила — буквально разгромила! Я ожидала, что американка сможет навязать борьбу. Но никак не думала, что Анжелику вынесут с корта.
Хотя предпосылки были. Поражения в Брисбене и Сиднее от Элины Свитолиной и Дарьи Касаткиной намекнули, что Кербер находится не в лучшей форме. От первой ракетки мира ждешь большего, чем одна победа в трех матчах перед стартом Australian Open. Да и в Мельбурне она играла тяжело.
Возможно — сказалось и давление
По факту же у Коко оказалось колоссальное преимущество в скорости. Она играла, как и Зверев — делая ставку на мощную подачу и быстрый розыгрыш в
О ПОБЕДЕ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ
Мне казалось, что Кузнецова может взять у Павлюченковой реванш за поражение в Сиднее. Но, похоже, Свете не хватило времени на восстановление после матча с Янкович. Слишком много сил отнял тот поединок, так что сегодня Кузнецова не успевала за мощными ударами соперницы. Настя же выглядела уверенной в себе. Она смотрелась убедительно в быстрых атаках, активно двигалась и постоянно давила на Светлану. Отсюда — уверенная победа всего в двух сетах, 6:3, 6:3.
При этом, если глянуть дальше, у Павлюченковой — хорошая сетка! В четвертьфинале ее ждет Винус. Сказать
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