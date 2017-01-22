«Кербер вынесли с корта». Колонка Анны Чакветадзе

О ВЫЛЕТЕ МАРРЭЯ

Миша Зверев, конечно, преподнес сенсацию. Не просто выбил первую ракетку мира. Но сделал это уверенно, легко! Похоронил все попытки Энди как-то исправить ситуацию. Маррэй, признаться, выглядел растерянно. Мощная первая подача, выходы к сетке, удары слета, быстрые розыгрыши — вот, что предложил ему соперник, и ответа у шотландца не нашлось. Он просто не смог приспособиться к такому агрессивному теннису. Все пытался заставить Зверева действовать по-своему — на задней линии, удерживая мяч в игре. Михаил на эти провокации не поддался. Итог мы видим — Энди впервые за восемь лет не дошел в Мельбурне до четвертьфинала.

Конечно, Маррэй сам по себе за просто так никому не проиграет. Он не показал свой лучший теннис, но и не провалился. Выглядел средне, но даже в этом случае его еще надо победить! Шанс выпадает многим, но редко кто им может воспользоваться. Вот Зверев — смог. Миша, наверное, выдал лучший матч в карьере. У него все получалось — мяч летел строго в корт, каждый удар попадал точно в цель. С этим пришли кураж, уверенность и понимание, что все делаешь верно. А постоянные выходы к сетке — в итоге их набралось больше сотни — поставили Маррэя в тупик. И в решающий момент Зверев не дрогнул. Не испугался, что может выиграть. А додавил соперника.

И ПОРАЖЕНИИ КЕРБЕР

Вылета еще одной первой ракетки мира долго ждать не пришлось — Вандевеге выбила Кербер. Не просто выбила — буквально разгромила! Я ожидала, что американка сможет навязать борьбу. Но никак не думала, что Анжелику вынесут с корта.

Хотя предпосылки были. Поражения в Брисбене и Сиднее от Элины Свитолиной и Дарьи Касаткиной намекнули, что Кербер находится не в лучшей форме. От первой ракетки мира ждешь большего, чем одна победа в трех матчах перед стартом Australian Open. Да и в Мельбурне она играла тяжело.

Возможно — сказалось и давление из-за того, что ей приходится здесь защищать много очков и прошлогодний титул. Возможно — тот факт, что девушки вышли на корт поздно вечером, в 11 часов. Когда долго ждешь матча, можешь перегореть. Хотя, казалось бы, у Кербер хватает опыта, чтобы справляться с такими ситуациями.

По факту же у Коко оказалось колоссальное преимущество в скорости. Она играла, как и Зверев — делая ставку на мощную подачу и быстрый розыгрыш в два-три удара. Правда, в отличие от Михаила, к сетке ходила редко. Не потому, что не хотела — этого просто и не требовалось. Кербер ошибалась ранее, чем Вандевеге приходилось еще сильнее обострять атаки. При этом у Анжелики не шли мощные подачи, а те, что шли, оказывались слишком мягкими и легко читались. По сути, игровое превосходство Коко было просто подавляющим. И она заслуженно вышла в четвертьфинал.

О ПОБЕДЕ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ

Мне казалось, что Кузнецова может взять у Павлюченковой реванш за поражение в Сиднее. Но, похоже, Свете не хватило времени на восстановление после матча с Янкович. Слишком много сил отнял тот поединок, так что сегодня Кузнецова не успевала за мощными ударами соперницы. Настя же выглядела уверенной в себе. Она смотрелась убедительно в быстрых атаках, активно двигалась и постоянно давила на Светлану. Отсюда — уверенная победа всего в двух сетах, 6:3, 6:3.