Роджер Федерер: Во время важных розыгрышей Нишикори принимал правильные решения

По словам швейцарца, в первом сете Нишикори «читал» его подачу, но в итоге все-таки удалось найти свои зоны и почувствовать ритм игры.

— Приятно быть частью этого поединка, — сказал Федерер в ходе флеш-интервью по окончании матча. — В начале встречи я подавал не очень хорошо, соперник «читал» мою подачу. В Австралии всегда быстрые корты, здесь все происходит очень стремительно. Я уступал 0:4 по ходу первого сета и старался найти свои зоны и почувстовать ритм подачи. Это должно было дать мне шансы. Знал, что будет сложно. Обидно было проиграть в первом сете на тай-брейке.

4-й сет японец также выиграл по делу. Соперник во время важных розыгрышей принимал правильные решения. Я старался оставаться спокойным. Для меня это очень важная победа на данной стадии карьеры. Особенно с учетом того, что я пропустил длительный отрезок времени.

Конечно, я смотрел матч Маррэя и Зверева. Я люблю теннис и в любую свободную минуту смотрю игры. Это было невероятное противостояние. Зверев — отличный теннисист. Мне нравится, как он играет у сетки. Считаю, что он заслужил победу. Думаю, Маррэй вернется, у него впереди еще несколько лет.

Отметим, что соперником Федерера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии станет немец Миша Зверев, сенсационно обыгравший первую ракетку мира Энди Маррэя.