Роджер Федерер: Во время важных розыгрышей Нишикори принимал правильные решения
Роджер Федерер после победы в матче третьего круга Australian Open над японцем Кеи Нишикори (6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3) отметил, что соперник сумел навязать ему серьезную борьбу.
По словам швейцарца, в первом сете Нишикори «читал» его подачу, но в итоге
— Приятно быть частью этого поединка, — сказал Федерер в ходе
4-й сет японец также выиграл по делу. Соперник во время важных розыгрышей принимал правильные решения. Я старался оставаться спокойным. Для меня это очень важная победа на данной стадии карьеры. Особенно с учетом того, что я пропустил длительный отрезок времени.
Конечно, я смотрел матч Маррэя и Зверева. Я люблю теннис и в любую свободную минуту смотрю игры. Это было невероятное противостояние. Зверев — отличный теннисист. Мне нравится, как он играет у сетки. Считаю, что он заслужил победу. Думаю, Маррэй вернется, у него впереди еще несколько лет.
Отметим, что соперником Федерера в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии станет немец Миша Зверев, сенсационно обыгравший первую ракетку мира Энди Маррэя.
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