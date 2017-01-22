Таким образом, Роджер в 35 лет и 167 дней стал самым возрастным четвертьфиналистом Australian Open с 1978 года, когда такой результат покорился Артуру Эшу.



В четвертьфиналах турниров «Большого шлема» более возрастной теннисист последний раз играл в 1991 году, когда до этой стадии US Open добрался Джимми Коннорс.