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https://sport.mail.ru/news/tennis/28511136/
22 января 2017, 15:33 | Теннис | Чемпионат.com

Федерер — самый возрастной четвертьфиналист Australian Open за 39 лет

Швейцарец Роджер Федерер (17) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии победил японца Кея Нисикори (5) со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.

Таким образом, Роджер в 35 лет и 167 дней стал самым возрастным четвертьфиналистом Australian Open с 1978 года, когда такой результат покорился Артуру Эшу.

В четвертьфиналах турниров «Большого шлема» более возрастной теннисист последний раз играл в 1991 году, когда до этой стадии US Open добрался Джимми Коннорс.
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