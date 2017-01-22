Максим Мирный завершил выступление на Australian Open

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Последним из белорусов зачехлил ракетку ветеран Максим Мирный. Сегодня он вместе с китаянкой Хао-Чинг Чан в первом раунде соревнований смешанных пар уступил интернациональному тандему Дарья Юрак (Хорватия) / Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды) — 4:6, 2:6. До этого Максим Мирный и филиппинец Трет Хьюи не смогли пробиться в 1/8 финала мужского парного разряда, проиграв во втором круге австралийскому дуэту Сэм Грот / Крис Гуччионе — 6:7 (8:10), 6:7 (5:7). В стартовом матче белорусско-филиппинский дуэт обыграл индийца Леандера Паеса и бразильца Андре Са — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Остальные белорусские теннисисты уже зачехлили ракетки. В состязаниях мужских пар белорус Александр Бурый и Паоло Лоренци из Италии в 1/32 финала уступили Равену Клаасену (ЮАР) и Радживу Раму (США) — 3:6, 5:7. В женском одиночном разряде Australian Open белоруска Александра Саснович (118-й номер мирового рейтинга) успешно преодолела три квалификационных барьера, а в стартовом поединке основной сетки проиграла китайской теннисистке Чжан Шуай (23) — 0:6, 3:6. Еще три белорусские теннисистки Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко не смогли пробиться в основной турнир. Такая же участь в мужском одиночном разряде постигла белорусов Владимира Игнатика и Илью Ивашко.

Очередная сенсация произошла сегодня в состязаниях мужчин. Первая ракетка планеты британец Энди Маррей неожиданно проиграл в 1/8 финала представителю Германии Мише Звереву, занимающему 50-е место в мировом рейтинге — 5:7, 7:5, 2:6, 4:6. В четвертьфинале Зверев будет соперничать с легендарным швейцарцем Роджером Федерером (17-й номер мирового рейтинга), одолевшим сегодня в пятисетовом матче японца Кея Нишикори (5) — 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3. Ранее в 1/32 финала из борьбы выбыл победитель прошлого австралийского первенства, второй номер рейтинга АТР серб Новак Джокович, который уступил 117-й ракетке мира Денису Истомину из Узбекистана.

В женском одиночном разряде уже известны три участницы четвертьфинальной стадии. Испанка Гарбинье Мугуруса (7) победила в 1/8 финала румынскую теннисистку Сорану Кирстю (78) и в поединке за выход в полуфинал встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира немкой Ангеликой Кербер и американкой Коко Вандгевеге (35). Американка Винус Уильямс (17) в поединке за выход в квартет сильнейших сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (27).

Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится в Мельбурне 29 января. Призовой фонд 105-го по счету открытого чемпионата Австралии составляет более $31 млн.