Максим Мирный завершил выступление на Australian Open
22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты завершили выступления на открытом чемпионате Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Последним из белорусов зачехлил ракетку ветеран Максим Мирный. Сегодня он вместе с китаянкой
Остальные белорусские теннисисты уже зачехлили ракетки. В состязаниях мужских пар белорус Александр Бурый и Паоло Лоренци из Италии в 1/32 финала уступили Равену Клаасену (ЮАР) и Радживу Раму (США) — 3:6, 5:7. В женском одиночном разряде Australian Open белоруска Александра Саснович (118-й номер мирового рейтинга) успешно преодолела три квалификационных барьера, а в стартовом поединке основной сетки проиграла китайской теннисистке Чжан Шуай (23) — 0:6, 3:6. Еще три белорусские теннисистки Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко не смогли пробиться в основной турнир. Такая же участь в мужском одиночном разряде постигла белорусов Владимира Игнатика и Илью Ивашко.
Очередная сенсация произошла сегодня в состязаниях мужчин. Первая ракетка планеты британец Энди Маррей неожиданно проиграл в 1/8 финала представителю Германии Мише Звереву, занимающему 50-е место в мировом рейтинге — 5:7, 7:5, 2:6, 4:6. В четвертьфинале Зверев будет соперничать с легендарным швейцарцем Роджером Федерером (17-й номер мирового рейтинга), одолевшим сегодня в пятисетовом матче японца Кея Нишикори (5) — 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3. Ранее в 1/32 финала из борьбы выбыл победитель прошлого австралийского первенства, второй номер рейтинга АТР серб Новак Джокович, который уступил 117-й ракетке мира Денису Истомину из Узбекистана.
В женском одиночном разряде уже известны три участницы четвертьфинальной стадии. Испанка Гарбинье Мугуруса (7) победила в 1/8 финала румынскую теннисистку Сорану Кирстю (78) и в поединке за выход в полуфинал встретится с победительницей матча между первой ракеткой мира немкой Ангеликой Кербер и американкой Коко Вандгевеге (35). Американка Винус Уильямс (17) в поединке за выход в квартет сильнейших сыграет с российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой (27).
Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится в Мельбурне 29 января. Призовой фонд 105-го по счету открытого чемпионата Австралии составляет более $31 млн.
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