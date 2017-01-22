Федерер вышел в ¼ финала Australian Open, обыграв Нисикори
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Australian Open — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
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В матче 1/8 финала Федерер обыграл японца Кея Нисикори со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:1, 4:6, 6:3. В четвертьфинале Федерер сыграет с представителем Германии Мишей Зверевым, который ранее оказался сильнее первой ракетки мира британца Энди Маррея — 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.
Australian Open завершится 29 января.
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