Джокович сыграет за Сербию в матче Кубка Дэвиса со сборной России

Встреча пройдёт с 3 по 5 февраля в Нише. Ранее Новак опубликовал расписание на первую часть сезона, в которой участие в Кубке Дэвиса не значилось.



За сборную России должны сыграть Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв, Константин Кравчук и Евгений Донской.