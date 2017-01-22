Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28510941/
22 января 2017, 15:21 | Теннис | Чемпионат.com

Джокович сыграет за Сербию в матче Кубка Дэвиса со сборной России

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович принял решение сыграть в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной России, сообщил в своём блоге в сети «Твиттер» журналист Саша Озмо.

Встреча пройдёт с 3 по 5 февраля в Нише. Ранее Новак опубликовал расписание на первую часть сезона, в которой участие в Кубке Дэвиса не значилось.

За сборную России должны сыграть Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв, Константин Кравчук и Евгений Донской.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России