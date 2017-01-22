Джокович сыграет за Сербию в матче Кубка Дэвиса со сборной России
Вторая ракетка мира серб Новак Джокович принял решение сыграть в матче 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса со сборной России, сообщил в своём блоге в сети «Твиттер» журналист Саша Озмо.
Встреча пройдёт с 3 по 5 февраля в Нише. Ранее Новак опубликовал расписание на первую часть сезона, в которой участие в Кубке Дэвиса не значилось.
За сборную России должны сыграть Андрей Кузнецов, Андрей Рублёв, Константин Кравчук и Евгений Донской.
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