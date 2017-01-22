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https://sport.mail.ru/news/tennis/28510457/
22 января 2017, 13:33 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова: В третьем сете сделали ставку на агрессивную игру, и она сработала

Россиянка Екатерина Макарова, победившая вместе с Еленой Весниной чешку Кристину Плишкову и швейцарку Викторию Голубич со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:2 в третьем круге парного разряда Australian Open, поделилась впечатлениями от выхода в четвертьфинал.

«У Кристины и Виктории получилась хорошая команда, тем более что Плишкова очень мощно подаёт. В первом сете мы боролись и выиграли, а затем стали ошибаться, а они прибавили. Соперницы били по линиям и штамповали эйсы. В третьей партии мы сделали ставку на агрессивную игру, и она сработала», — приводит слова Макаровой официальный сайт WТА.
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