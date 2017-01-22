Макарова: В третьем сете сделали ставку на агрессивную игру, и она сработала

«У Кристины и Виктории получилась хорошая команда, тем более что Плишкова очень мощно подаёт. В первом сете мы боролись и выиграли, а затем стали ошибаться, а они прибавили. Соперницы били по линиям и штамповали эйсы. В третьей партии мы сделали ставку на агрессивную игру, и она сработала», — приводит слова Макаровой официальный сайт WТА.