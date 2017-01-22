Мугуруса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. 23-летняя уроженка Каракаса, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, активно выиграла 18 розыгрышей и допустила девять невынужденных ошибок, а у её оппонентки эти показатели составили 10 и 26 соответственно. Гарбинье реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, не проиграв ни гейма на своей подаче.



В четвертьфинале Мугуруса сыграет либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с американкой Коко Вандевеге.