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22 января 2017, 12:42 | Теннис | Чемпионат.com

Мугуруса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Испанка Гарбинье Мугуруса (7) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии уверенно переиграла румынку Сорану Кырстю со счётом 6:2, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. 23-летняя уроженка Каракаса, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, активно выиграла 18 розыгрышей и допустила девять невынужденных ошибок, а у её оппонентки эти показатели составили 10 и 26 соответственно. Гарбинье реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, не проиграв ни гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Мугуруса сыграет либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с американкой Коко Вандевеге.
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