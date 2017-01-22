Вишневская и Лансере с побед стартовали на юниорском Australian Open
Россиянка Екатерина Вишневская в первом круге юниорского Открытого чемпионата Австралии разгромила местную теннисистку Лизу Мэйс со счётом 6:2, 6:1.
Следующей оппоненткой Кати станет Чень Пей Хсуань из Тайваня, одолевшая польку Иду Святек (8).
Ещё одна представительница России Софья Лансере взяла верх над американкой Наташей Сабхэш (15) со счётом 6:1, 7:5. За выход в третий круг Софья поспорит с японкой Анри Нагатой, переигравшей австралийку Александру Бозович.
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