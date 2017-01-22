Вишневская и Лансере с побед стартовали на юниорском Australian Open

Следующей оппоненткой Кати станет Чень Пей Хсуань из Тайваня, одолевшая польку Иду Святек (8).



Ещё одна представительница России Софья Лансере взяла верх над американкой Наташей Сабхэш (15) со счётом 6:1, 7:5. За выход в третий круг Софья поспорит с японкой Анри Нагатой, переигравшей австралийку Александру Бозович.