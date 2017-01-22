Француз Цонга вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
Француз
Жо-Вильфрид Цонга вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.
Цонга, получивший 12-й номер посева, в 1/8 финала обыграл британца Дэна Эванса — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 53 минуты.
Цонга в четвертьфинале сыграет с четвертой ракеткой турнира швейцарцем Станисласом Вавринкой.
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