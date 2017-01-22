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https://sport.mail.ru/news/tennis/28510038/
22 января 2017, 12:41 | Теннис | Р-Спорт

Француз Цонга вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Француз Жо-Вильфрид Цонга вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего в Мельбурне.

Цонга, получивший 12-й номер посева, в 1/8 финала обыграл британца Дэна Эванса — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:4. Соперники провели на корте 2 часа 53 минуты.

Цонга в четвертьфинале сыграет с четвертой ракеткой турнира швейцарцем Станисласом Вавринкой.
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