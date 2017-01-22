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https://sport.mail.ru/news/tennis/28509942/
22 января 2017, 12:35 | Теннис | Чемпионат.com

Маррей: Миша Зверев проявил чудеса реакции и полностью заслужил победу

Британец Энди Маррей, уступивший в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии немцу Мише Звереву со счётом 5:7, 7:5, 2:6, 4:6, проанализировал причины постигшей его неудачи.

«Соперник провёл потрясающий матч, его подача всегда работала отлично в решающие моменты. Он прекрасно справлялся с давлением и полностью заслужил победу. В первых двух сетах у меня были возможности, я рано делал брейки, но не был в состоянии реализовать преимущество. В третьем и четвёртом сетах я всё время уступал и не смог догнать его.

Я не скажу, что играл плохо, хотя в каждом матче есть моменты, в которых ты мог сыграть лучше. Но Миша просто придумывал отличные удары и находил выход из любой ситуации. Он проявлял чудеса реакции и интуиции. Не скажу, что плохо играл на приёме, скорее, в последних сетах меня подводила подача», — приводит слова Маррея официальный сайт турнира.
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