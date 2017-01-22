Маррей: Миша Зверев проявил чудеса реакции и полностью заслужил победу

«Соперник провёл потрясающий матч, его подача всегда работала отлично в решающие моменты. Он прекрасно справлялся с давлением и полностью заслужил победу. В первых двух сетах у меня были возможности, я рано делал брейки, но не был в состоянии реализовать преимущество. В третьем и четвёртом сетах я всё время уступал и не смог догнать его.



Я не скажу, что играл плохо, хотя в каждом матче есть моменты, в которых ты мог сыграть лучше. Но Миша просто придумывал отличные удары и находил выход из любой ситуации. Он проявлял чудеса реакции и интуиции. Не скажу, что плохо играл на приёме, скорее, в последних сетах меня подводила подача», — приводит слова Маррея официальный сайт турнира.