М. Зверев: Игра брата с Надалем подвигла меня сыграть не хуже с Марреем

«Даже не знаю, как так вышло, просто знал, что надо выходить к сетке с подачи, но не думал, что так хорошо получится. Публика невероятная, легко было играть агрессивно, но трудно было спокойствие сохранять. Я смотрел на маму, когда проигрывал мячи с лёта у сетки, она улыбалась, это как-то мне помогало. Эта победа очень многое для меня значит и для моей семьи, которая меня поддерживает.



Мой младший брат меня вдохновляет каждый раз, он отлично играл вчера против Надаля, это меня подвигло сыграть не хуже против Энди сегодня.



Что касается следующего поединка, то мне всё как-то в новинку, не знаю, как проведу следующий матч. Если будет Роджер, то это мечта, я рос на его теннисе», — рассказал Миша в интервью на корте.