М. Зверев: Игра брата с Надалем подвигла меня сыграть не хуже с Марреем
Немец Миша Зверев, переигравший в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии британца Энди Маррея со счётом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4, поделился эмоциями от достигнутого успеха.
«Даже не знаю, как так вышло, просто знал, что надо выходить к сетке с подачи, но не думал, что так хорошо получится. Публика невероятная, легко было играть агрессивно, но трудно было спокойствие сохранять. Я смотрел на маму, когда проигрывал мячи с лёта у сетки, она улыбалась, это
Мой младший брат меня вдохновляет каждый раз, он отлично играл вчера против Надаля, это меня подвигло сыграть не хуже против Энди сегодня.
Что касается следующего поединка, то мне всё
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