Впервые с 2004 года первый и второй сеяные не вышли в четвертьфинал ТБШ
Британец Энди Маррей (1) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии проиграл немцу Мише Звереву со счётом 5:7, 7:5, 2:6, 4:6.
Таким образом, впервые за 13 лет в четвертьфинале турнира серии «Большого шлема» не сыграют ни первый, ни второй сеяные. Серб Новак Джокович проиграл во втором круге узбекистанцу Денису Истомину.
Последний раз первые две ракетки турнира не смогли выйти в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции- — 2004, когда лидер посева швейцарец Роджер Федерер проиграл в третьем круге, а американец Энди Роддик уступил во втором круге.
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