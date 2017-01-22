Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Швейцарец Станислас Вавринка (4) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии на трёх
тай-брейках сломил сопротивление итальянца Андреаса Сеппи.
Поединок продолжался 2 часа 43 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) в пользу трёхкратного чемпиона турниров серии «Большого шлема». Станислас сделал 17 эйсов, две двойные и 41 невынужденную ошибку, активно выиграл 53 розыгрыша и реализовал два
Следующим соперником Вавринки станет либо француз
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