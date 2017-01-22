Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Поединок продолжался 2 часа 43 минуты и завершился со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) в пользу трёхкратного чемпиона турниров серии «Большого шлема». Станислас сделал 17 эйсов, две двойные и 41 невынужденную ошибку, активно выиграл 53 розыгрыша и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Его оппонент записал в свой актив 12 эйсов и 37 «виннерсов» при трёх двойных и 40 неточностях. Он также сделал два брейка.



Следующим соперником Вавринки станет либо француз Жо-Вильфрид Цонга (12), либо британец Даниэль Эванс.