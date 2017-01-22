Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28509524/
22 января 2017, 11:17 | Теннис | ТАСС

Первая ракетка мира Маррей проиграл Звереву в 1/8 финала Australian Open

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл Мише Звереву из Германии в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).

Британец уступил немецкому теннисисту в четырех сетах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 в пользу Зверева, который занимает 50-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он впервые в карьере вышел в 1/14 финала турнира серии Большого шлема, где ему предстоит сыграть с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером и японцем Кеем Нисикори.

Ранее второй номер рейтинга ATP серб Новак Джокович проиграл в матче второго круга турнира Денису Истомину из Узбекистана. Последний раз первый и второй номера «посева» не выходили в четвертьфинал турнира серии Большого шлема в 2004 году, тогда Федерер и американец Энди Роддик проиграли соответственно в третьем и втором круге Открытого чемпионата Франции.

29-летний Зверев стал первым с 1995 года представителем Германии, обыгравшим первую ракетку мира на турнире Большого шлема. Тогда Борис Беккер обыграл американца Андре Агасси в полуфинале Уимблдона. Также он является теннисистом с самым низким рейтингом с 2004 года, обыгравшего первого номера «посева» на турнирах Большого шлема. В 2004 году россиянин Марат Сафин (86) обыграл Роддика в матче Открытого чемпионата Австралии.

Зверев родился в 1987 году в Москве, его родители Ирина и Александр Зверевы также были теннисистами и выступали за сборную СССР. В 1991 году Зверевы переехали в Германию. Миша Зверев является победителем двух турниров ATP в парном разряде, оба он выиграл в 2008 году в паре с россиянином Михаилом Южным. Его младший брат Александр Зверев также выступает в ATP-туре, в Австралии он проиграл в третьем круге испанцу Рафаэлю Надалю (6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 2:6).

Australian Open завершится 29 января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
22 января

Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Инфантино не избираться на пост главы РФС

Таски: думаю, весной начну переговоры со "Спартаком" о новом контракте

Тюмень может лишиться права на проведение ЧМ-2021 по биатлону