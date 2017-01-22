Первая ракетка мира Маррей проиграл Звереву в 1/8 финала Australian Open

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Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 в пользу Зверева, который занимает 50-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Mischa's DONE IT! <a href="https://twitter.com/hashtag/Zverev?src=hash">#Zverev</a> knocks out <a href="https://twitter.com/hashtag/Murray?src=hash">#Murray</a> in four sets! <a href="https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash">#AusOpen</a> <a href="https://t.co/q3Eu5wG1lm">pic.twitter.com/q3Eu5wG1lm</a></p>— #AusOpen (@AustralianOpen) <a href="https://twitter.com/AustralianOpen/status/823071465431965698">22 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Он впервые в карьере вышел в 1/14 финала турнира серии Большого шлема, где ему предстоит сыграть с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером и японцем Кеем Нисикори.

Ранее второй номер рейтинга ATP серб Новак Джокович проиграл в матче второго круга турнира Денису Истомину из Узбекистана. Последний раз первый и второй номера «посева» не выходили в четвертьфинал турнира серии Большого шлема в 2004 году, тогда Федерер и американец Энди Роддик проиграли соответственно в третьем и втором круге Открытого чемпионата Франции.

29-летний Зверев стал первым с 1995 года представителем Германии, обыгравшим первую ракетку мира на турнире Большого шлема. Тогда Борис Беккер обыграл американца Андре Агасси в полуфинале Уимблдона. Также он является теннисистом с самым низким рейтингом с 2004 года, обыгравшего первого номера «посева» на турнирах Большого шлема. В 2004 году россиянин Марат Сафин (86) обыграл Роддика в матче Открытого чемпионата Австралии.

Зверев родился в 1987 году в Москве, его родители Ирина и Александр Зверевы также были теннисистами и выступали за сборную СССР. В 1991 году Зверевы переехали в Германию. Миша Зверев является победителем двух турниров ATP в парном разряде, оба он выиграл в 2008 году в паре с россиянином Михаилом Южным. Его младший брат Александр Зверев также выступает в ATP-туре, в Австралии он проиграл в третьем круге испанцу Рафаэлю Надалю (6:4, 3:6, 7:6 (7:5), 3:6, 2:6).

Australian Open завершится 29 января.