Первая ракетка мира Маррей проиграл Звереву в 1/8 финала Australian Open
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл Мише Звереву из Германии в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
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Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4 в пользу Зверева, который занимает 50-ю строчку в рейтинге Ассоциации
Он впервые в карьере вышел в 1/14 финала турнира серии Большого шлема, где ему предстоит сыграть с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером и японцем Кеем Нисикори.
Ранее второй номер рейтинга ATP серб Новак Джокович проиграл в матче второго круга турнира Денису Истомину из Узбекистана. Последний раз первый и второй номера «посева» не выходили в четвертьфинал турнира серии Большого шлема в 2004 году, тогда Федерер и американец Энди Роддик проиграли соответственно в третьем и втором круге Открытого чемпионата Франции.
29-летний Зверев стал первым с 1995 года представителем Германии, обыгравшим первую ракетку мира на турнире Большого шлема. Тогда Борис Беккер обыграл американца Андре Агасси в полуфинале Уимблдона. Также он является теннисистом с самым низким рейтингом с 2004 года, обыгравшего первого номера «посева» на турнирах Большого шлема. В 2004 году россиянин Марат Сафин (86) обыграл Роддика в матче Открытого чемпионата Австралии.
Зверев родился в 1987 году в Москве, его родители Ирина и Александр Зверевы также были теннисистами и выступали за сборную СССР. В 1991 году Зверевы переехали в Германию. Миша Зверев является победителем двух турниров ATP в парном разряде, оба он выиграл в 2008 году в паре с россиянином Михаилом Южным. Его младший брат Александр Зверев также выступает в
Australian Open завершится 29 января.
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