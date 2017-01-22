Винус Уильямс: Я знаю, чего ждать от Павлюченковой

Она подчеркнула, что находится в хорошей физической форме.

— На этом этапе турнира хочется ощущать себя уверенно физически, — цитирует официальный сайт Australian Open Уильямс. — Год начался не лучшим образом из-за проблем с рукой. Было много беспокойства. Но рада, что я на турнире. Чувствую себя хорошо. Фокусируюсь на каждой отдельной игре, иду шаг за шагом. Я впервые на этом турнире дошла до четвертьфинала. Это приятно. Но это — не конечная цель. Важно все четко распланировать. Я не могу сказать, когда был пик моей карьеры. Не думаю об этом.

Впереди игра с Павлюченковой. Я знаю, как она действует. Мне часто приходилось играть, не зная соперниц. Но это не тот случай. С ней я играла, знаю, чего ожидать.