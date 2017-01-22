Винус Уильямс: Я знаю, чего ждать от Павлюченковой
Американка Винус Уильямс отметила, что знает, чего ждать от Анастасии Павлюченковой в ¼ финала Australian Open.
Она подчеркнула, что находится в хорошей физической форме.
— На этом этапе турнира хочется ощущать себя уверенно физически, — цитирует официальный сайт Australian Open Уильямс. — Год начался не лучшим образом
Впереди игра с Павлюченковой. Я знаю, как она действует. Мне часто приходилось играть, не зная соперниц. Но это не тот случай. С ней я играла, знаю, чего ожидать.
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