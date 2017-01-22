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22 января 2017, 11:02 | Теннис | Чемпионат.com

Соколовский вышел во второй круг юниорского Australian Open, Вылегжанин выбыл

Россиянин Михаил Соколовский начал выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии с уверенной победы над местным игроком Коди Пирсоном.

Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу представителя России. Следующим оппонентом Михаила станет чех Михал Врбенски.

Соотечественник Соколовского Николай Вылегжанин не смог оказать достойного сопротивления португальцу Дуарте Вале (6), уступив ему со счётом 1:6, 2:6. Поединок продолжался всего 58 минут.
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