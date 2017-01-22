Соколовский вышел во второй круг юниорского Australian Open, Вылегжанин выбыл
Россиянин Михаил Соколовский начал выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии с уверенной победы над местным игроком Коди Пирсоном.
Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу представителя России. Следующим оппонентом Михаила станет чех Михал Врбенски.
Соотечественник Соколовского Николай Вылегжанин не смог оказать достойного сопротивления португальцу Дуарте Вале (6), уступив ему со счётом 1:6, 2:6. Поединок продолжался всего 58 минут.
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