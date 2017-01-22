Братья Брайаны завершили выступления за сборную США на Кубке Дэвиса

«Майк и я хотим официально объявить о нашем решении завершить выступления за сборную США на Кубках Дэвиса, — написал спортсмен. — Победа в финале Кубка Дэвиса 2007 года была одним из самых ярких моментов нашей карьеры. Мы играли под руководством двух прекрасных капитанов, Патрика Макинроя и Джима Курье, и мы очень благодарны им за доверие, которое они оказывали нам на протяжении прошлых 14 лет. Мы хотим также поблагодарить наших партнеров по команде, друзей и болельщиков».

Братья Брайаны играли на Кубке Дэвиса с 2003 года и завоевали трофей в 2007-м. 38-летние теннисисты являются рекордсменами по количеству совместно завоеванных титулов в парном разряде — 112. Они побеждали на всех турнирах серии Большого шлема, на Олимпийских играх 2012 года.