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https://sport.mail.ru/news/tennis/28509095/
22 января 2017, 10:52 | Теннис | Спорт-Экспресс

Светлана Кузнецова: Чувствую себя хорошо физически

Россиянка Светлана Кузнецова отметила, что в хорошей форме на Australian Open.

Она уступила Анастасии Павлюченковой в четвертом круге турнира.

— Не могу сказать, что я устала, но график плотный, — цитирует официальный сайт Australian Open Кузнецову. — И все же я была в порядке. Нужно улучшать многое в игре, чтобы выйти на достойный уровень. Мне этого не хватило. С конца прошлого года я показываю хороший теннис. Слышала, что физически женский теннис раскрывается в 28 лет. Пытаюсь убеждать себя.
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