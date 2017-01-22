Светлана Кузнецова: Чувствую себя хорошо физически
Россиянка Светлана Кузнецова отметила, что в хорошей форме на Australian Open.
Она уступила Анастасии Павлюченковой в четвертом круге турнира.
— Не могу сказать, что я устала, но график плотный, — цитирует официальный сайт Australian Open Кузнецову. — И все же я была в порядке. Нужно улучшать многое в игре, чтобы выйти на достойный уровень. Мне этого не хватило. С конца прошлого года я показываю хороший теннис. Слышала, что физически женский теннис раскрывается в 28 лет. Пытаюсь убеждать себя.
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