Светлана Кузнецова: Чувствую себя хорошо физически

Она уступила Анастасии Павлюченковой в четвертом круге турнира.

— Не могу сказать, что я устала, но график плотный, — цитирует официальный сайт Australian Open Кузнецову. — И все же я была в порядке. Нужно улучшать многое в игре, чтобы выйти на достойный уровень. Мне этого не хватило. С конца прошлого года я показываю хороший теннис. Слышала, что физически женский теннис раскрывается в 28 лет. Пытаюсь убеждать себя.