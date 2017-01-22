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https://sport.mail.ru/news/tennis/28508821/
22 января 2017, 10:40 | Теннис | Чемпионат.com

Макарова и Веснина пробились в четвертьфинал парного турнира на Australian Open

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина стали участницами парных соревнований на Открытом чемпионате Австралии, который проходит в Мальбурне.

В третьем круге Екатерина и Елена обыграли швейцарку Викторию Голубич и чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (5), 2:6, 6:2.

За матч, который длился 2 час, Макарова и Веснина 6 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и взяли 4 подачи соперниц. Голубич и Плишкова сделали 11 эйсов, дважды ошиблись при подаче и реализовали 4 брейк-пойнта.
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