Макарова и Веснина пробились в четвертьфинал парного турнира на Australian Open

В третьем круге Екатерина и Елена обыграли швейцарку Викторию Голубич и чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (5), 2:6, 6:2.



За матч, который длился 2 час, Макарова и Веснина 6 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и взяли 4 подачи соперниц. Голубич и Плишкова сделали 11 эйсов, дважды ошиблись при подаче и реализовали 4 брейк-пойнта.

