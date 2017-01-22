Макарова и Веснина пробились в четвертьфинал парного турнира на Australian Open
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина стали участницами парных соревнований на Открытом чемпионате Австралии, который проходит в Мальбурне.
В третьем круге Екатерина и Елена обыграли швейцарку Викторию Голубич и чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (5), 2:6, 6:2.
За матч, который длился 2 час, Макарова и Веснина 6 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и взяли 4 подачи соперниц. Голубич и Плишкова сделали 11 эйсов, дважды ошиблись при подаче и реализовали 4
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