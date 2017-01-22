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22 января 2017, 10:40 | Теннис | Чемпионат.com

Соперницей Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open стала В. Уильямс

Американка Винус Уильямс пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

В матче четвёртого раунда Винус нанесла поражение немке Моне Бартель со счётом 6:3, 7:5.

За 1 час 36 минут Уильямс четырежды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и взяла 4 подачи соперницы. Бартель сделала 1 эйс, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-пойнта.

В четвертьфинале Уильямс встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову.
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