Соперницей Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open стала В. Уильямс
Американка Винус Уильямс пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
В матче четвёртого раунда Винус нанесла поражение немке Моне Бартель со счётом 6:3, 7:5.
За 1 час 36 минут Уильямс четырежды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и взяла 4 подачи соперницы. Бартель сделала 1 эйс, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 2
В четвертьфинале Уильямс встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову.
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