Соперницей Павлюченковой в четвертьфинале Australian Open стала В. Уильямс

В матче четвёртого раунда Винус нанесла поражение немке Моне Бартель со счётом 6:3, 7:5.



За 1 час 36 минут Уильямс четырежды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и взяла 4 подачи соперницы. Бартель сделала 1 эйс, 1 раз ошиблась при подаче и реализовала 2 брейк-пойнта.



В четвертьфинале Уильямс встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову.