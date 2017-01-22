Шведова не смогла выйти в четвертьфинал парного разряда «Australian Open-2017»
Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова в третьем круге «Australian Open-2017» в паре с Ваней Кинг из США встречалась с Мирьяной
Лучич-Барони (Хорватия) и Андреа Петкович (Германия), пишет Sports.kz.
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Шведовой и Кинг удалось взять первый сет, однако затем они уступили следующих два, тем самым потерпев поражение — 1:2 (6:4, 2:6, 3:6).
За участие в третьем круге турнира полагается 29 900 $ призовых.
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