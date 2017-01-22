Шведова не смогла выйти в четвертьфинал парного разряда «Australian Open-2017»

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Шведовой и Кинг удалось взять первый сет, однако затем они уступили следующих два, тем самым потерпев поражение — 1:2 (6:4, 2:6, 3:6).



За участие в третьем круге турнира полагается 29 900 $ призовых.