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https://sport.mail.ru/news/tennis/28508773/
22 января 2017, 10:31 | Теннис | Sports.kz

Шведова не смогла выйти в четвертьфинал парного разряда «Australian Open-2017»

Казахстанская теннисистка Ярослава Шведова в третьем круге «Australian Open-2017» в паре с Ваней Кинг из США встречалась с Мирьяной Лучич-Барони (Хорватия) и Андреа Петкович (Германия), пишет Sports.kz.

Казахстанская теннисистка Ярослава <span class=error>Шведова</span> в третьем круге Australian <span class=error>Open</span>-2017 в паре с Ваней <span class=error>Кинг</span> из США встречалась с <span class=error>Мирьяной</span> <nobr>Лучич-Барони</nobr> (Хорватия) и <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Петкович</span> (Германия) пишет Sports.kz. Увеличить
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Шведовой и Кинг удалось взять первый сет, однако затем они уступили следующих два, тем самым потерпев поражение — 1:2 (6:4, 2:6, 3:6).

За участие в третьем круге турнира полагается 29 900 $ призовых.

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