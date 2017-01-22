Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

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В четвертом раунде россиянка, «посеянная» на турнире под 24-м номером, обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову (8) со счетом 6:3, 6:3.

Соперницы провели друг против друга восьмую встречу. Лидирует в этом противостоянии 31-летняя Кузнецова — 5−3.

25-летняя Павлюченкова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча Мона Бартель (Германия, пробилась через квалификацию) — Винус Уильямс (США, 13).

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.