Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28508633/
22 января 2017, 10:26 | Теннис | ТАСС

Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).

В матче четвертого круга россиянка победила соотечественницу Светлану <span class=error>Кузнецову</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В четвертом раунде россиянка, «посеянная» на турнире под 24-м номером, обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову (8) со счетом 6:3, 6:3.

Соперницы провели друг против друга восьмую встречу. Лидирует в этом противостоянии 31-летняя Кузнецова — 5−3.

25-летняя Павлюченкова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча Мона Бартель (Германия, пробилась через квалификацию) — Винус Уильямс (США, 13).

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
22 января

Мутко назвал глупостью информацию о просьбе Инфантино не избираться на пост главы РФС

Таски: думаю, весной начну переговоры со "Спартаком" о новом контракте

Тюмень может лишиться права на проведение ЧМ-2021 по биатлону