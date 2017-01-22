Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — $37,5 млн).
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четвертом раунде россиянка, «посеянная» на турнире под 24-м номером, обыграла соотечественницу Светлану Кузнецову (8) со счетом 6:3, 6:3.
Соперницы провели друг против друга восьмую встречу. Лидирует в этом противостоянии 31-летняя Кузнецова — 5−3.
25-летняя Павлюченкова впервые в карьере пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча Мона Бартель (Германия, пробилась через квалификацию) — Винус Уильямс (США, 13).
Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter