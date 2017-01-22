Павлюченкова: Немного в шоке от победы над Кузнецовой, очень рада и счастлива

«Я немного в шоке. Очень рада и счастлива. Это был напряжённый и нервный матч», — отметила Павлюченкова сразу после матча.



В четвертьфинале Australian Open Анастасия Павлюченкова встретится с победительницей пары Мона Бартель (Германия) — Винус Уильямс (США).