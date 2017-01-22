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https://sport.mail.ru/news/tennis/28508628/
22 января 2017, 10:23 | Теннис | Чемпионат.com

Павлюченкова: Немного в шоке от победы над Кузнецовой, очень рада и счастлива

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над своей соотечественницей Светланой Кузнецовой со счётом 6:3, 6:3 в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.

«Я немного в шоке. Очень рада и счастлива. Это был напряжённый и нервный матч», — отметила Павлюченкова сразу после матча.

В четвертьфинале Australian Open Анастасия Павлюченкова встретится с победительницей пары Мона Бартель (Германия) — Винус Уильямс (США).
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