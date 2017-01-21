Комментатора ESPN «назакали» за сравнение Винус Уильямс с гориллой
Американский телеканал ESPN отстранил от работы на матчах Открытого чемпионата Австралии комментатора Дага Адлера, во время эфира 19 января сравнившего теннисистку Винус Уильямс с гориллой. Об этом сообщает The Independent.
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«Во время эфира на канале ESPN3 Даг Адлер должен был тщательнее подбирать выражения. Он извинился за сказанное, и мы отстранили его от комментирования оставшихся матчей турнира», — говорится в заявлении канала.
19 января во время матча второго круга Australian Open между
В октябре 2014-го президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев был отстранен на год от любой деятельности в рамках Женской теннисной ассоциации за высказывания в адрес Серены и Винус Уильямс. В том же месяце в эфире Первого канала в ходе телешоу «Вечерний Ургант» специалист назвал американок братьями
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