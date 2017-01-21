Комментатора ESPN «назакали» за сравнение Винус Уильямс с гориллой

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Во время эфира на канале ESPN3 Даг Адлер должен был тщательнее подбирать выражения. Он извинился за сказанное, и мы отстранили его от комментирования оставшихся матчей турнира», — говорится в заявлении канала.

19 января во время матча второго круга Australian Open между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фегеле, завершившегося победой американки со счетом 6:3, 6:2, Адлер сказал следующее: «Соперница не попала первым мячом, и Винус предстает во всей своей красе. Вы видите, Винус на приеме заходит в корт и включает эффект гориллы. Она готовится к атаке».