Кар. Плишкова одолела Остапенко со счётом 10:8 в третьем сете на Australian Open
Чешка Каролина Плишкова (5) в третьем круге Australian Open переиграла латвийку Елену Остапенко со счётом 4:6, 6:0, 10:8.
Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. 24-летняя уроженка Лоуни, занимающая пятое место в рейтинге WТА, сделала 19 эйсов и допустила две двойные ошибки.
Следующей оппоненткой Плишковой станет австралийка Дарья Гаврилова (22), переигравшая швейцарку Тимю Бачински (12).
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