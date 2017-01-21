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https://sport.mail.ru/news/tennis/28505732/
21 января 2017, 16:20 | Теннис | Чемпионат.com

Кар. Плишкова одолела Остапенко со счётом 10:8 в третьем сете на Australian Open

Чешка Каролина Плишкова (5) в третьем круге Australian Open переиграла латвийку Елену Остапенко со счётом 4:6, 6:0, 10:8.

Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. 24-летняя уроженка Лоуни, занимающая пятое место в рейтинге WТА, сделала 19 эйсов и допустила две двойные ошибки.

Следующей оппоненткой Плишковой станет австралийка Дарья Гаврилова (22), переигравшая швейцарку Тимю Бачински (12).
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