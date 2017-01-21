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https://sport.mail.ru/news/tennis/28505731/
21 января 2017, 16:20 | Теннис | БЕЛТА

Теннисный матч Кубка Федераций Беларусь-Нидерланды пройдет в «Чижовка-Арене»

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня началась продажа билетов на теннисный матч четвертьфинала Мировой группы розыгрыша Кубка Федераций между женскими сборными Беларуси и Нидерландов. Впервые встреча такого уровня пройдет на площадке «Чижовка-Арены», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Билеты на трибуны столичного спорткомплекса стоят от Br10 до Br15 в зависимости от сектора. Сборная Беларуси пробилась в число восьми участниц элитного дивизиона после долгого перерыва, обыграв в прошлом сезоне команды Канады и России на их площадках с одинаковым счетом 3:2. В составе белорусской дружины играли Виктория Азаренко, Александра Саснович, Ольга Говорцова и Вера Лапко. На этот раз белорускам не сможет помочь лидер команды Виктория Азаренко, которая недавно родила сына.

До этого команды Беларуси и Нидерландов трижды встречались в матчах Кубка Федерации, и во всех встречах побеждали голландские теннисистки.

Нынешний матч пройдет в течение двух дней: 11 февраля состоятся два одиночных поединка, 12 февраля — еще две одиночные игры и парная встреча.

Победитель противостояния Беларусь — Нидерланды в полуфинале Мировой группы встретится с победителем матча Франция — Швейцария. Другие четвертьфинальные пары составили Чехия — Испания, Германия — США.

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