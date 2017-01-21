Гаврилова сыграет с Плишковой в четвертом круге Australian Open

В следующем раунде она встретится с Дарьей Гавриловой, сменившей перед началом прошлого сезона спортивное гражданство с российского на австралийского. Хозяйка корта в своем поединке победила швейцарку Тимеа Бачински.

Мельбурн (Австралия).

Турнир «Большого шлема» Australian Open.

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов.

Открытые корты, хард.

Женщины.

Одиночный разряд.

Третий круг.

Гаврилова (Австралия, 22) — Бачински (Швейцария, 12) — 6:3, 5:7, 6:4.

Плишкова (Чехия, 5) — Остапенко (Латвия) — 4:6, 6:0, 10:8.