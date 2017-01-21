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https://sport.mail.ru/news/tennis/28505311/
21 января 2017, 15:40 | Теннис | Чемпионат.com

С. Уильямс: Мне нечего доказывать на этом Открытом чемпионате Австралии

Американка Серена Уильямс, разгромившая в третьем круге Открытого чемпионата Австралии свою соотечественницу Николь Гиббз со счётом 6:1, 6:3, прокомментировала отчётную встречу.

«Николь прекрасно начала матч, играла очень энергично и заставила меня прибавить. Я играла здорово, у меня многое получалось.

Что касается Стрыцовой, то она играет на высоком уровне много лет, сейчас находится в хорошей форме, так что нам предстоит трудный матч. Мне нечего доказывать здесь, я просто стараюсь сделать всё, что могу», — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт турнира.
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