С. Уильямс: Мне нечего доказывать на этом Открытом чемпионате Австралии

«Николь прекрасно начала матч, играла очень энергично и заставила меня прибавить. Я играла здорово, у меня многое получалось.



Что касается Стрыцовой, то она играет на высоком уровне много лет, сейчас находится в хорошей форме, так что нам предстоит трудный матч. Мне нечего доказывать здесь, я просто стараюсь сделать всё, что могу», — приводит слова Уильямс-младшей официальный сайт турнира.