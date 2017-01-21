Битва поколений. Надаль сломил сопротивление Зверева
21 января на Australian Open Надаль и Зверев заставили трибуны трепетать от восторга, а Веснина и Макарова
по-разному выступили в одиночке.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Почти каждый день Australian Open — 2017 дарит болельщикам хотя бы один матч
Выносливость Надаля и зрелость Зверева
До встречи в Мельбурне теннисисты играли друг с другом единожды — в
Уже в первом сете Александр удивил оппонента брейком. Вскоре он мог повести и с двойным отрывом, но испанец всё же удержал свою подачу. У Зверева получалось почти всё: как только Рафаэль играл чуточку короче, тут же на его сторону с пушечной скоростью летели мячи по линиям и по углам. Лишь однажды немец позволил Надалю заработать
Выиграв первый сет, Александр
Вот тут, пожалуй, и начало сказываться колоссальное различие в опыте. Надаль снова не опустил руки, а нашёл новую мотивацию для того, чтобы прибавить. Александр снова вошёл в крутое пике и отыграть брейк, упущенный на старте четвёртой партии, не сумел. Всё должен был решить решающий сет.
Рафаэль сразу же сделал брейк, но буквально через 10 минут счёт на табло стал равным — 2:2, борьба возобновилась. Хронометраж матча перевалил уже за три с половиной часа, у Зверева начало сводить ноги, в
Первый блин не всегда комом?
Женский турнир Australian Open по традиции даст фору в непредсказуемости любому другому мэйджору. 21 января на мельбурнские корты предстояло выйти двум россиянкам: олимпийские чемпионки
Веснина выходила на корт явным фаворитом — её соперницей была 21-летняя Дженнифер Брэйди, находящаяся за пределами топ-100. Для американки, прошедшей сито квалификации, этот мэйджор стал первым, на котором она пробилась в основную сетку, но на достигнутом она останавливаться не стала, а дошла до третьего круга.
Елена уверенно начала матч с брейка и вела в счёте до середины партии. Постепенно количество её ошибок росло в геометрической прогрессии, чем не преминула воспользоваться Дженнифер. Теннисистки ещё по разу обменялись брейками и затащили партию на
Любимый мэйджор Макаровой
Не секрет, что прорыв Екатерины Макаровой случился именно в Австралии. В 2012 году она сенсационно выбила из Мельбурна Серену Уильямс и дошла до четвертьфинала, где уступила Марии Шараповой. Для того чтобы побороться за седьмой выход в 1/8 финала Australian Open подряд, Макаровой предстояло сразиться с Доминикой Цибулковой.
В первой партии россиянка полностью переиграла свою соперницу. У неё было меньше брака, при этом атаковала она тоже чаще. Цибулкова боролась за каждый мяч на задней линии, доставала невероятные удары в обороне, но сама создавала меньше, чем обычно. Выиграв первый сет, Макарова только прибавила во втором и уже в скором времени вела с двумя брейками — 4:0. Но вот
Екатерина с брейка начала решающую партию, но тут же отдала сопернице свою подачу. Ключевым стал седьмой гейм, который Макарова
Серена и Милош рассчитывают на титул
Среди других результатов дня стоит отметить победы Серены Уильямс и Милоша Раонича — одних из главных претендентов на титул в своих разрядах. Американке удалось набрать приличную форму, и пока она подтверждает свой статус одной из фавориток. 21 января она чуть более, чем за час справилась со своей соотечественницей Николь Гиббс — 6:1, 6:3. За выход в четвертьфинал Серена сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой, которая пока тоже не отдала ни сета своим соперницам, а в третьем круге была сильнее Каролин Гарсии — 6:2, 7:5.
В мужском турнире продолжает борьбу обидчик Новака Джоковича Денис Истомин. В третьем круге он выдержал ещё один пятисетовик, обыграв Пабло
22 января в Мельбурне пройдут первые матчи 1/8 финала. На корты выйдут Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова, которые сыграют между собой, а также Роджер Федерер, Энди Маррей, Анжелика Кербер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter