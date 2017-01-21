Битва поколений. Надаль сломил сопротивление Зверева

Почти каждый день Australian Open — 2017 дарит болельщикам хотя бы один матч топ-уровня, причём не всегда для этого требуется какая-то яркая вывеска с именитыми соперниками. Но когда вкупе с красивой игрой идёт и авторитет теннисистов, это превращает матчи на «Род Лэйвер Арене» в незабываемое шоу. Противостояние Рафаэля Надаля и Александра Зверева рассматривалось не иначе как матч между экс- и будущей первой ракеткой мира.

Выносливость Надаля и зрелость Зверева

До встречи в Мельбурне теннисисты играли друг с другом единожды — в Индиан-Уэллсе в прошлом году, и тогда испанец обыграл юного оппонента лишь в трёх партиях (6:7 (6:8), 6:0, 7:5). За год немец очень повзрослел — в первую очередь, по теннисным меркам. Ему удался прорыв в топ-20 рейтинга ATP, а в Санкт-Петербурге покорился первый титул в карьере. Всего за полгода он четырежды обыграл игроков топ-10 — больше чем Стэн Вавринка за весь прошлый сезон. Понятное дело, что ждать лёгкой прогулки в этом матче Рафаэлю не приходилось.



Уже в первом сете Александр удивил оппонента брейком. Вскоре он мог повести и с двойным отрывом, но испанец всё же удержал свою подачу. У Зверева получалось почти всё: как только Рафаэль играл чуточку короче, тут же на его сторону с пушечной скоростью летели мячи по линиям и по углам. Лишь однажды немец позволил Надалю заработать брейк-пойнт, но тут же сделал нокаутирующую первую подачу.



Выиграв первый сет, Александр почему-то позволил себе расслабиться. Ничто не способствовало этому, потому что на протяжении всего матча Надаль играл на неизменно высоком уровне и ни на секунду не позволял себе расслабиться. Эта краткосрочная потеря концентрации стоила немцу брейка, а вместе с ним и второго сета. В какой-то момент на старте третьей партии показалось, что у испанца появилась возможность окончательно сломить противника, но Зверев зацепился, постепенно прибавлял, а на тай-брейке предстал в лучшей форме. Снова заработала первая подача и форхенд, немец минимизировал ошибки и задавил соперника мощью.



Вот тут, пожалуй, и начало сказываться колоссальное различие в опыте. Надаль снова не опустил руки, а нашёл новую мотивацию для того, чтобы прибавить. Александр снова вошёл в крутое пике и отыграть брейк, упущенный на старте четвёртой партии, не сумел. Всё должен был решить решающий сет.



Рафаэль сразу же сделал брейк, но буквально через 10 минут счёт на табло стал равным — 2:2, борьба возобновилась. Хронометраж матча перевалил уже за три с половиной часа, у Зверева начало сводить ноги, в какой-то момент на смене сторон на корте появился врач. Александр опять проиграл подачу, а на приёме не мог чётко подходить к мячу — постоянно тянулся, что приводило к новым ошибкам. В седьмом гейме немца, казалось, отпустило, но тут неожиданно прибавил и Надаль — даже на излёте четвёртого часа испанские батарейки функционировали в режиме максимальной продуктивности. Через 4 часа и 5 минут после первого розыгрыша грустный Саша с честью покинул турнир, а рычащий «Вамос!» Рафаэль вышел в четвёртый круг, где играть ему предстоит встреча с Гаэлем Монфисом.



Первый блин не всегда комом?

Женский турнир Australian Open по традиции даст фору в непредсказуемости любому другому мэйджору. 21 января на мельбурнские корты предстояло выйти двум россиянкам: олимпийские чемпионки Рио-де-Жанейро Елена Веснина и Екатерина Макарова пытались пробиться в 1/8 финала одиночки.



Веснина выходила на корт явным фаворитом — её соперницей была 21-летняя Дженнифер Брэйди, находящаяся за пределами топ-100. Для американки, прошедшей сито квалификации, этот мэйджор стал первым, на котором она пробилась в основную сетку, но на достигнутом она останавливаться не стала, а дошла до третьего круга.



Елена уверенно начала матч с брейка и вела в счёте до середины партии. Постепенно количество её ошибок росло в геометрической прогрессии, чем не преминула воспользоваться Дженнифер. Теннисистки ещё по разу обменялись брейками и затащили партию на тай-брейк, где сильнее оказалась дебютантка турниров «Большого шлема». Второй сет, увы, не внёс в игру россиянки чего-то нового — каскад ошибок продолжался, а Брэйди эмоционально давила на соперницу уверенной подачей. В результате Дженнифер, как и в первой партии, сделала два брейка, а Елене только и оставалось ругать себя и задавать риторические вопросы: «Что ты делаешь?» На первом же ТБШ в основе Брэйди добралась до четвёртого круга, где сыграет с другим творцом сенсаций — Мирьяной Лючич-Барони. Ирония судьбы, но в четвертьфинале Australian Open будет либо новичок подобных стадий, либо полуфиналистка Уимблдона-1999.