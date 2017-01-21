Раонич победил Симона и вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии

Поединок продолжался 2 часа 34 минуты и завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3 в пользу 26-летнего уроженца Черногории, занимающего третье место в рейтинге АТР.



Милош исполнил 21 эйс, допустил три двойных ошибки, 34 невынужденные ошибки, сделал 55 «виннерсов» и пять брейков. Жиль активно выиграл 31 розыгрыш при 22 собственных неточностях.



Следующим соперником Милоша станет испанец Роберто Баутиста-Агут (13).