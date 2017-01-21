Монфис победил Кольшрайбера и сыграет с Надалем на Australian Open

Поединок продолжался 1 час 55 минут. 30-летний уроженец Парижа, занимающий шестое место в рейтинге АТР, записал в свой актив восемь эйсов, 32 «виннерса» и пять брейков, допустив четыре двойные и 39 невынужденных ошибок. Филипп активно выиграл 22 розыгрыша при 30 невынужденных.



За выход в четвертьфинал Монфис поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (9).