Монфис победил Кольшрайбера и сыграет с Надалем на Australian Open
Француз Гаэль Монфис (6) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии переиграл немца Филиппа Кольшрайбера (32) со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:4.
Поединок продолжался 1 час 55 минут. 30-летний уроженец Парижа, занимающий шестое место в рейтинге АТР, записал в свой актив восемь эйсов, 32 «виннерса» и пять брейков, допустив четыре двойные и 39 невынужденных ошибок. Филипп активно выиграл 22 розыгрыша при 30 невынужденных.
За выход в четвертьфинал Монфис поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (9).
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