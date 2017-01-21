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https://sport.mail.ru/news/tennis/28504629/
21 января 2017, 14:21 | Теннис | Чемпионат.com

Монфис победил Кольшрайбера и сыграет с Надалем на Australian Open

Француз Гаэль Монфис (6) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии переиграл немца Филиппа Кольшрайбера (32) со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 55 минут. 30-летний уроженец Парижа, занимающий шестое место в рейтинге АТР, записал в свой актив восемь эйсов, 32 «виннерса» и пять брейков, допустив четыре двойные и 39 невынужденных ошибок. Филипп активно выиграл 22 розыгрыша при 30 невынужденных.

За выход в четвертьфинал Монфис поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем (9).
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