Юниоры Рыбакина и Захаров с побед стартовали на Australian Open

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Наша Елена Рыбакина, которая «посеяна» на Australian Open под 16-м номером, не испытала проблем с первой соперницей — Ли Янг из Тайваня. 6:3, 7:5 — победа российской теннисистки.