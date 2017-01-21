Юниоры Рыбакина и Захаров с побед стартовали на Australian Open
В австралийском Мельбурне стартовал юниорский теннисный турнир «Большого шлема» — Australian Open-2017. В состязаниях принимают участие четыре молодых российских игрока и двое из них удачно начали соревнования, победив в первом круге.
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Наша Елена Рыбакина, которая «посеяна» на Australian Open под 16-м номером, не испытала проблем с первой соперницей — Ли Янг из Тайваня. 6:3, 7:5 — победа российской теннисистки.
Чуть больше сил пришлось затратить для победы россиянину Алексею Захарову, который встречался с ирландцем Симоном Карром. В первой партии наш теннисист выиграл на
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