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https://sport.mail.ru/news/tennis/28504013/
21 января 2017, 12:02 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Пабло Карреньо-Буста проиграл Денису Истомину

31-я ракетка мира, испанец Пабло Карреньо-Буста, в пяти сетах уступил представителю Узбекистана Денису Истомину, занимающему 117-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/4, 4/6, 6/4, 2/6 в третьем круге Открытого первенства Австралии.

31-я ракетка мира испанец <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> в пяти сетах уступил представителю Узбекистана Денису <span class=error>Истомину</span> занимающему 117-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 6/4 4/6 6/4 2/6 в третьем круге Открытого первенства Австралии. Увеличить
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Матч продолжался 3 часа 27 минут. За это время 25-летний Карреньо-Буста сделал пять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Истомин 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу испанца.

В четвёртом круге Australian Open Истомин столнётся с французом Ришаром Гаске или болгарином Григором Димитровым.
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