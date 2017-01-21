Мельбурн. Пабло Карреньо-Буста проиграл Денису Истомину
31-я ракетка мира, испанец Пабло
Карреньо-Буста, в пяти сетах уступил представителю Узбекистана Денису Истомину, занимающему 117-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 6/4, 4/6, 6/4, 2/6 в третьем круге Открытого первенства Австралии.
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Матч продолжался 3 часа 27 минут. За это время 25-летний
В четвёртом круге Australian Open Истомин столнётся с французом Ришаром Гаске или болгарином Григором Димитровым.
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