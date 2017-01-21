Мельбурн. Пабло Карреньо-Буста проиграл Денису Истомину

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 3 часа 27 минут. За это время 25-летний Карреньо-Буста сделал пять эйсов, пять раз ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 30-летний Истомин 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал пять брейков. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу испанца.

В четвёртом круге Australian Open Истомин столнётся с французом Ришаром Гаске или болгарином Григором Димитровым.