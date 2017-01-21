Мирьяна Лючич-Барони преодолела барьер третьего круга Australian Open

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Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. За это время 34-летняя Лючич-Барони сделала два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 21-летняя Саккари ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.