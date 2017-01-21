Мирьяна Лючич-Барони преодолела барьер третьего круга Australian Open
79-я ракетка мира, хорватка Мирьяна
Лючич-Барони переиграла гречанку Марию Саккари, занимающую 94-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6, 6/2, 6/3 в третьем круге «мэйджора» в Мельбурне.
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Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. За это время 34-летняя
В четвёртом раунде Australian Open
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