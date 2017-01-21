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https://sport.mail.ru/news/tennis/28503397/
21 января 2017, 10:19 | Теннис | GoTennis.ru

Мирьяна Лючич-Барони преодолела барьер третьего круга Australian Open

79-я ракетка мира, хорватка Мирьяна Лючич-Барони переиграла гречанку Марию Саккари, занимающую 94-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6, 6/2, 6/3 в третьем круге «мэйджора» в Мельбурне.

79-я ракетка мира хорватка <span class=error>Мирьяна</span> <nobr>Лючич-Барони</nobr> переиграла гречанку Марию <span class=error>Саккари</span> занимающую 94-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 6/2 6/3 в третьем круге мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут. За это время 34-летняя Лючич-Барони сделала два эйса, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 21-летняя Саккари ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В четвёртом раунде Australian Open Лючич-Барони предстоит матч против американки Дженнифер Брэди.
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