Максим Мирный и Трет Хьюи проиграли в 1/16 финала мужского парного разряда Australian Open

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Во втором раунде Мирный и Хьюи в упорной борьбе уступили австралийскому тандему Сэм Грот / Крис Гуччионе — 6:7 (8:10), 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 54 мин. В стартовом матче белорусско-филиппинский дуэт обыграл индийца Леандера Паеса и бразильца Андре Са — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4,

Теперь Максим Мирный продолжит выступление на кортах Мельбурна в соревнованиях смешанных пар. В первом раунде белорус вместе с китаянкой Хао-Чинг Чан встретятся с еще одной интернациональной парой Дарья Юрак (Хорватия) / Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды).

Остальные белорусские теннисисты уже зачехлили ракетки. В состязаниях мужских пар белорус Александр Бурый и Паоло Лоренци из Италии в 1/32 финала уступили Равену Клаасену (ЮАР) и Радживу Раму (США) — 3:6, 5:7.

В женском одиночном разряде Australian Open белоруска Александра Саснович (118-й номер мирового рейтинга) успешно преодолела три квалификационных барьера, а в стартовом поединке основной сетки проиграла китайской теннисистке Чжан Шуай (23) — 0:6, 3:6. Еще три белорусские теннисистки Арина Соболенко, Ольга Говорцова и Вера Лапко не смогли пробиться в основной турнир. Такая же участь в мужском одиночном разряде постигла белорусов Владимира Игнатика и Илью Ивашко.

Первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» завершится в Мельбурне 29 января. Призовой фонд 105-го по счету открытого чемпионата Австралии составляет более $31 млн.

Дуэт Мирный и Хьюи вышел в 1/16 финала открытого чемпионата Австралии по теннисуМатч длился более двух часов и прошел в равной борьбе. Мирный и Хьюи не столь уверенно выглядели на подаче, но лучше оппонентов действовали у сетки.