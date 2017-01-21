Австралия. Барбора Стрыкова стала участницей 1/8 финала соревнований

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Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время 30-летняя Стрыкова сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 23-летняя Гарсия один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 6:1 в пользу представительницы Чехии.

За выход в ¼ финала Australian Open Стрыкова сразится с американкой Сереной Уильямс.