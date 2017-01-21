Австралия. Барбора Стрыкова стала участницей 1/8 финала соревнований
16-я ракетка мира, чешка Барбора Стрыкова, оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии, занимающей 24-ю строчку рейтинга WTA, обыграв её со счётом 6/2, 7/5 в третьем раунде «мэйджора» в Мельбурне.
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Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время 30-летняя Стрыкова сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре
За выход в ¼ финала Australian Open Стрыкова сразится с американкой Сереной Уильямс.
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