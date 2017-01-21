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https://sport.mail.ru/news/tennis/28503330/
21 января 2017, 9:54 | Теннис | GoTennis.ru

Австралия. Барбора Стрыкова стала участницей 1/8 финала соревнований

16-я ракетка мира, чешка Барбора Стрыкова, оказалась сильнее француженки Каролин Гарсии, занимающей 24-ю строчку рейтинга WTA, обыграв её со счётом 6/2, 7/5 в третьем раунде «мэйджора» в Мельбурне.

16-я ракетка мира чешка <span class=error>Барбора</span> <span class=error>Стрыкова</span> оказалась сильнее француженки <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсии</span> занимающей 24-ю строчку рейтинга WTA обыграв её со счётом 6/2 7/5 в третьем раунде мэйджора в Мельбурне. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время 30-летняя Стрыкова сделала четыре эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 23-летняя Гарсия один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала один брейк. Теперь счёт в личных встречах стал 6:1 в пользу представительницы Чехии.

За выход в ¼ финала Australian Open Стрыкова сразится с американкой Сереной Уильямс.
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