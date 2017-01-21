Мельбурн. Йоханна Конта в двух сетах одолела Каролин Возняцки
Девятая ракетка мира, британка Йоханна Конта, сломила сопротивление датчанки Каролин Возняцки, занимающей 20-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/1 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
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За 1 час 15 минут матча 25-летняя Конта сделала шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре
В четвёртом круге Australian Open Конта будет противостоять россиянке Екатерине Макаровой.
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