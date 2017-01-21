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https://sport.mail.ru/news/tennis/28503252/
21 января 2017, 9:44 | Теннис | GoTennis.ru

Мельбурн. Йоханна Конта в двух сетах одолела Каролин Возняцки

Девятая ракетка мира, британка Йоханна Конта, сломила сопротивление датчанки Каролин Возняцки, занимающей 20-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/1 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Девятая ракетка мира британка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Конта</span> сломила сопротивление датчанки <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> занимающей 20-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 6/1 в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Увеличить
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За 1 час 15 минут матча 25-летняя Конта сделала шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 26-летняя Возняцки не отметилась ни подачами навылет, ни брейками, но при этом допустила две двойные ошибки. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвёртом круге Australian Open Конта будет противостоять россиянке Екатерине Макаровой.
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