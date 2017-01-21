Мельбурн. Йоханна Конта в двух сетах одолела Каролин Возняцки

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За 1 час 15 минут матча 25-летняя Конта сделала шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 26-летняя Возняцки не отметилась ни подачами навылет, ни брейками, но при этом допустила две двойные ошибки. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В четвёртом круге Australian Open Конта будет противостоять россиянке Екатерине Макаровой.